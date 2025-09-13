Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за непогоды

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщается в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры (ЮТП).

"Воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик отправлены на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного ветра.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по Москве.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, согласно данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% - у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

В текущем году аэропорт планирует принять 125 тыс. пассажиров.