"Азимут" в сентябре открывает рейсы в Тбилиси и Дубай из Краснодара

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" в сентябре открывает рейсы в Тбилиси и Дубай из базового аэропорта Краснодар, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 23 сентября компания начинает полеты в Тбилиси, а с 26 сентября - в Дубай.

Как сообщалось, "Азимут" с 17 сентября возобновляет полеты из базового аэропорта Краснодар в Стамбул, с 27 сентября - в Анталью и с 23 сентября - в Ереван.

Минтранс РФ ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 09:00 по московскому времени 11 сентября. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов при этом не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" ,"Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 самолетов Superjet 100.

