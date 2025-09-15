Поиск

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Глава Чувашии Олег Николаев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чувашии Олег Николаев, баллотировавшийся как самовыдвиженец, побеждает на выборах главы региона с 67,06% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из видеотрансляции ЦИК России.

На втором месте Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем - кандидат от "Новых людей" Максим Морозов (8,37% голосов). На четвертом месте - Владимир Ильин ("Партия пенсионеров") с 5,56% голосов и на пятом - Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые") с 3,15% голосов.

В телеграм-канале регионального избиркома сообщается, что явка избирателей на выборах главы Чувашии по состоянию на 18:00 мск 14 сентября 2025 года составляет 55,21% (501 284 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 92,73% (184 265 избирателей).

Выборы главы региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

Борьбу за пост главы региона вели пять кандидатов: Олег Николаев, баллотировавшийся как самовыдвиженец; руководитель АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые"); генеральный директор ООО "Чувашлифт" Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"); генеральный директор ООО "Мариинско-Посадский Маслозавод" Максим Морозов (партия "Новые люди") и заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР).

Николаев был назначен врио главы Чувашии в январе 2020 года, в сентябре того же года выиграл выборы, за него проголосовали 75,61% избирателей.

