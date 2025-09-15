Что случилось этой ночью: понедельник, 15 сентября

Предварительные итоги выборов в регионах, интервью Шойгу, заявления Трампа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во всех 20 регионах России, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, лидировали врио глав субъектов и действующие губернаторы. По итогам обработки 100% протоколов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко победил с результатом 84,21%, губернатор Севастополя Михаил Развожаев набрал 81,72%, врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк - 83,02%, глава Пермского края Дмитрий Махонин получил 70,94%, глава Чувашии Олег Николаев - 67,06%.

- Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), по данным Минцифры, составила 90,54%, в нем приняли участие более 1,5 млн человек в 24 регионах. В число лидеров по количеству проголосовавших вошли Свердловская область (238 тыс.), Ростовская область (232,5 тыс.), Чувашия (186,2 тыс.), а также Пермский край (154,4 тыс.) и Челябинская область (128,0 тыс.).

- Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью "Интерфаксу", что ежегодные встречи высоких представителей по вопросам безопасности теперь будут проходить в формате форума. Первое мероприятие запланировано на весну 2026 г. Шойгу подчеркнул, что площадка станет местом для взаимодействия не только представителей Совбезов, но и правоохранительных, оборонных и силовых структур, а также экспертных сообществ.

- Дональд Трамп допустил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдут "относительно скоро" с американским участием. Диалог между лидерами РФ и Украины, по мнению Трампа, осложняется тем, что "они ненавидят друг друга".

- Южная Корея, США и Япония приступили к трехсторонним военным учениям, направленным на углубление сотрудничества в области безопасности против угроз со стороны КНДР, сообщило "Ренхап". Пятидневные учения Freedom Edge пройдут с 15 по 19 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

- Американский грузовой космический корабль Cygnus, стартовавший в понедельник по московскому времени к МКС, успешно вышел на орбиту, сообщили в NASA. Стыковка корабля запланирована на 17 сентября. Cygnus доставит на станцию около 5 т груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения исследований.