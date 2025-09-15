Поиск

Ситников побеждает на выборах губернатора Костромской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Костромской области, кандидат от партии "Единая Россия" Сергей Ситников одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов УИК, сообщается на табло Центризбиркома.

Ситников набрал 67,63% голосов.

Сергей Шпотин (КПРФ) получил 11,05% голосов, Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - За правду" - 6,57%, Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,32%, Юрий Миндолин от ЛДПР - 6,15%.

Окончательных данных по явке на выборах пока нет. По данным облизбиркома, на 18:00 14 сентября она составила 38,09% (на предыдущих выборах на это же время - 29,97%).

Ситников возглавляет Костромскую область с апреля 2012 года. На первый пятилетний срок был наделен полномочиями губернатора областной думой. Затем побеждал на выборах в 2015 и 2020 году.

Центризбирком Единая Россия Сергей Ситников Костромская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });