Ситников побеждает на выборах губернатора Костромской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Костромской области, кандидат от партии "Единая Россия" Сергей Ситников одерживает победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов УИК, сообщается на табло Центризбиркома.

Ситников набрал 67,63% голосов.

Сергей Шпотин (КПРФ) получил 11,05% голосов, Николай Цвиль от партии "Справедливая Россия - За правду" - 6,57%, Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,32%, Юрий Миндолин от ЛДПР - 6,15%.

Окончательных данных по явке на выборах пока нет. По данным облизбиркома, на 18:00 14 сентября она составила 38,09% (на предыдущих выборах на это же время - 29,97%).

Ситников возглавляет Костромскую область с апреля 2012 года. На первый пятилетний срок был наделен полномочиями губернатора областной думой. Затем побеждал на выборах в 2015 и 2020 году.