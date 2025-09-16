Поиск

СП "Форвард Энерго" и "Корпорации СТС" работает штатно, несмотря на иск Генпрокуратуры

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - АО "УСТЭК-Челябинск" (принадлежит на паритетных началах ПАО "Форвард Энерго" и ООО "Корпорация СТС", основной поставщик тепла в Челябинске) осуществляет деятельность в обычном режиме после иска Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, включая "Корпорацию СТС", сообщило АО.

"Продолжается подготовка системы теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду. Все плановые работы будут закончены в запланированные сроки. Расчетные счета, каналы обслуживания остаются прежними", - говорится в пресс-релизе.

Ранее компания сообщала, что за ремонтную кампанию 2025 года планирует заменить почти 13 км теплосетей на сумму 2,8 млрд рублей.

По данным "УСТЭК-Челябинск", компания обеспечивает поставку тепловой энергии в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне 01 Челябинска, образованной собственными источниками производства тепла, ТЭЦ ПАО "Форвард Энерго" и ТК "Западная". В ноябре прошлого года получила в аренду сети муниципальной компании "ЧКТС".

"Форвард Энерго" и "Корпорация СТС" стали владельцами по 50% уставного капитала "УСТЭК-Челябинск" с февраля 2023 года.

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро-Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Ответчиками в том числе являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, вице-губернатор Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

"Корпорация СТС" отрицает незаконное происхождение активов.

Генпрокуратура Челябинск Форвард Энерго УСТЭК-Челябинск Артем Биков Корпорация СТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

В рамках иска к Бикову и Боброву арестованы счета свердловского вице-губернатора Чемезова

Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в совершении диверсии на Транссибе

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7168 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });