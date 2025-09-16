СП "Форвард Энерго" и "Корпорации СТС" работает штатно, несмотря на иск Генпрокуратуры

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - АО "УСТЭК-Челябинск" (принадлежит на паритетных началах ПАО "Форвард Энерго" и ООО "Корпорация СТС", основной поставщик тепла в Челябинске) осуществляет деятельность в обычном режиме после иска Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, включая "Корпорацию СТС", сообщило АО.

"Продолжается подготовка системы теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду. Все плановые работы будут закончены в запланированные сроки. Расчетные счета, каналы обслуживания остаются прежними", - говорится в пресс-релизе.

Ранее компания сообщала, что за ремонтную кампанию 2025 года планирует заменить почти 13 км теплосетей на сумму 2,8 млрд рублей.

По данным "УСТЭК-Челябинск", компания обеспечивает поставку тепловой энергии в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне 01 Челябинска, образованной собственными источниками производства тепла, ТЭЦ ПАО "Форвард Энерго" и ТК "Западная". В ноябре прошлого года получила в аренду сети муниципальной компании "ЧКТС".

"Форвард Энерго" и "Корпорация СТС" стали владельцами по 50% уставного капитала "УСТЭК-Челябинск" с февраля 2023 года.

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро-Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Ответчиками в том числе являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, вице-губернатор Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц в иске проходит 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

"Корпорация СТС" отрицает незаконное происхождение активов.