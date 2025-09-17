Поиск

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) перенесен с конца 2027 года на 2028 год, заявил телеканалу "Соловьев Live" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Первый модуль орбитальной станции мы запускаем в 2028 году. Сейчас у нас решается вопрос по наклонению орбиты", - сказал он.

13 сентября Баканов заявил, что Центр управления полетами РОС будет находиться в Национальном космическом центре в Москве.

28 января заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев сообщал, что запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) РОС намечен на декабрь 2027 года.

10 декабря 2024 года Соловьев заявлял, что в конце 2025 года начнутся электрические испытания первого модуля РОС.

2 июля 2024 года "Роскосмос" сообщил о подписании генерального плана создания РОС. Там указывалось, что запуск первого модуля станции запланирован на декабрь 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М". По данным госкорпорации, общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС запланировано начать с запуска НЭМ. На первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

13 мая 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году. Осенью 2023 года глава "Роскосмоса" сообщал, что первые три года работы (2024-2026 годы) потребуют порядка 150 млрд рублей.

Соловьев говорил, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

