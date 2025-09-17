Лавров выступил против перемирия по Украине в пользу глобального соглашения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия настаивает на глобальном соглашении по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".

Он подчеркнул, что лишь когда Россия "была вынуждена откликнуться на просьбу новых республик, которые объявили о независимости в ходе референдумов, только тогда господин Гутерриш заметил, что что-то на Украине происходит, назвав все одним словом: российское вторжение на Украину".

"Он, кстати, заявил, что Россия отвергает перемирие и настаивает на глобальном соглашении. Конечно, у нас, тем более, уже было и перемирие, и было соглашение об урегулировании: сначала в 2014-м году о том, чтобы создать правительство национального единства и провести выборы, - вот вам и урегулирование, все же под ним подписались, Германия и Франция гарантировали это соглашение. На их подписи наплевали, причём они это с удовольствием как бы проглотили", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что после этого были и Минские договоренности, в которых также шла речь и о перемирии, и о глобальном урегулировании.

Лавров отметил: "Буквально вчера господин Гутерриш сделал заявление, в котором сказал, что не питает оптимизма относительно скорого прогресса в мирном процессе на Украине; необходим немедленный режим прекращения огня, но такой, который привел бы к решению на основе Устава ООН и норм международного права и резолюции ГА".

"Я уже говорил про резолюции ГА и про те принципы устава ООН, которые игнорирует господин Гутерриш, считая, что из всех принципов нужно выполнить только уважение территориальной целостности Украины, то есть - и его в этом поддерживают европейцы - вывести российские войска с тех земель", - подчеркнул Лавров.

"Мы же не про территории говорим, мы говорим о судьбах тех людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, отстраивали города, строили города, порты, дороги, фабрики", - сказал глава МИД.