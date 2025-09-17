Правительству предложили отменить запрет б/у комплектующих при авторемонте в ОСАГО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в правительство дополнительные предложения, связанные со снятием запретов и ограничений на использование бывших в употреблении комплектующих изделий при выполнении восстановительного ремонта в рамках ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

"РСА просит правительство проанализировать и поддержать направленные предложения, которые готовились с учетом ранее представленных в обсуждениях замечаний и были увязаны со стратегическими документами по развитию транспортной отрасли", - сказал он.

Дополнительные предложения "в первую очередь направлены на обеспечение возможности использования бывших в употреблении автокомпонентов при выполнении ремонтов в рамках исполнения страховщиками своих обязательств по договорам автострахования", сказал собеседник агентства. Их реализация потребует внесения законодательных изменений.

"РСА была проделана значительная работа по сбору дополнительных обосновывающих материалов, а также необходимых статистических сведений, учтена позиция государственных органов ряда субъектов РФ. Эти материалы показывают востребованность со стороны автовладельцев и авторемонтных предприятий расширения возможностей использования бывших в употреблении автомобильных компонентов", - процитировал письмо собеседник агентства.

По его словам, предложения РСА были подготовлены после стратегической сессии правительства 17 июня по направлению "Развитие автомобильной промышленности". Новые предложения РСА дополняют предложения, направленные союзом правительству в ноябре 2024 года.

Страховщики ОСАГО считают, что снятие запретов и ограничений на использование бывших в употреблении автокомпонентов при выполнении восстановительного ремонта и создание индустриального сектора восстановления отработанных агрегатов полностью соответствует целям развития автопрома, установленным стратегией до 2035 года, сказано в письме.

По закону об ОСАГО восстановительный ремонт автотранспорта должен производиться только новыми запчастями. Это положение становится серьезным ограничением при организации выплат в натуральной форме - в виде авторемонта, такое мнение неоднократно высказывали представители страховых компаний. Решение о корректировке подхода по использованию б/у автозапчастей потребует изменений в закон об ОСАГО.

Консультации по этой теме с представителями транспортных госведомств, а также с экспертами отрасли авторемонта и объединениями автомобилистов ведутся все последние годы.

Комментируя тему журналистам ранее, представители РСА отмечали, что "речь идет только об использовании годных б/у запчастей с тем, чтобы это не влияло на снижение уровня безопасности во время движения транспортного средства".

Cреди аргументов страховщиков в пользу снятия ограничений на использование в ремонте признанных годными б/у автозапчастей приводился такой: получив выплату деньгами, автовладелец чаще всего обращается в СТОА по поводу авторемонта. При этом ремонтники свободно используют годные б/у детали и узлы. А для праворульных автомобилей замена поврежденных деталей на новые в ремонте вообще невозможна, их давно нет в стране.

Как сообщили "Интерфаксу" в РСА, в союзе использование разрешенных б/у деталей для авторемонта по договорам ОСАГО считают важным, поскольку "положительное решение по этому вопросу может получить дополнительную актуальность с учетом готовящейся реформы натуральных выплат в ОСАГО".

По данным союза, около 95% автовладельцев получают по ОСАГО выплаты, а не натуральное возмещение. Доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО - то есть ремонт за счет страховщика - снизилась с 15% в 2019 году до 5% в 2024 году. Средний возраст автомобилей в составе национального автопарка растет. Раньше он был 12 лет, а сейчас около 15 лет. Это приводит к тому, что в большинстве автомобилей износ превышает 50%.