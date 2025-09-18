Правительство просубсидирует застройщиков 390 тысяч кв. м жилья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Льготное кредитование для проектного финансирования получат застройщики 390 тысяч кв. м жилья со сроком сдачи в 2026 году, заявил на заседании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, правительство выделит еще 500 млн рублей на субсидирование процентной ставки застройщикам, достраивающим объекты в населенных пунктах с численностью населения до 100 тысяч человек. Речь идет о застройщиках, работающих в рамках механизма проектного финансирования жилищного строительства.

"Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году, чтобы компании смогли завершить начатые проекты и выполнить свои обязательства перед людьми. В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня в 12%", - пояснил Мишустин.

По его словам, в 2026 и 2027 годах на субсидирование кредитов строительным компаниям планируется выделить еще 1,1 млрд рублей.

Напомним, что правительство запустило программу субсидирования кредитов для застройщиков, работающих в рамках механизма проектного финансирования. Программа субсидирования процентной ставки по кредитам для новостроек разработана по поручению президента. Ставка проектного финансирования для таких компаний будет компенсирована до уровня 12%.