Тихоокеанский флот сообщил о завершении командно-штабных учений на северо-востоке РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На Тихоокеанском флоте (ТОФ) завершились командно-штабные учения с привлечением подлодок и береговых комплексов на северо-востоке России, сообщили в пресс-службе флота.

"В течение недели активного этапа учения было выполнено более 150 боевых упражнений. Активно применялась морская авиация, надводные корабли и подводные лодки, а также береговые войска", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе учений проверялась боевая готовность к оборонительным действиям, отрабатывались вопросы охраны морских коммуникаций в северной части Тихого океана, а также побережья Камчатки и Чукотки и островной зоны.

В пресс-службе сообщили, что в учениях были задействованы корабли, самолеты и вертолеты морской авиации, атомные подлодки и береговые ракетные комплексы "Бастион".

"На начальном этапе учения расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с позиционного района на острове Парамушир выполнил стрельбу ракетой "Оникс" по надводной морской цели, находившейся на удалении около 350 км", - сообщили в ТОФ.

Там заявили, что на завершающем этапе многоцелевые атомные подлодки "Красноярск" и "Омск" выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" и "Гранит" в Охотском море.

По данным флота, учения проводились в соответствии с планом подготовки ВМФ под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.