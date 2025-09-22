Кремль допускает палестино-израильское урегулирование только на базе двух государств

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия остается приверженной позиции о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта на базе двухгосударственного подхода, это единственный возможный путь решения конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы остаемся приверженными к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двухгосударственного подхода", - сказал онк, комментируя решение Великобритании, Канады и Австралии признать государственность Палестины.

Он отметил, что этот подход России сохраняется. "И мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю", - подчеркнул представитель Кремля.