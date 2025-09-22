Страны ЕС призвали унифицировать законы о кибербезопасности после атаки на аэропорты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия внимательно наблюдает за ситуацией с кибератакой, нарушившей работу систем регистрации и посадки на рейсы многих аэропортов Европы, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Тома Ренье.

"Пассажиры все еще сталкиваются с задержками рейсов и возникающими проблемами. Безопасность полетов не затронута. Мы продолжаем работать с ENISA (Агентством Европейского союза по кибербезопасности - ИФ) и Евроконтролем, с национальными и региональными властями аэропортов, чтобы обеспечить нормальное функционирование полетов и безопасность пассажиров", - сказал он.

По его словам, это событие преподало урок важности полного учета в национальных законодательствах стран Евросоюза европейской директивы NIS 2 (Network and Information Security) в сфере кибербезопасности. Эта директива, отметил Ренье, "определяет авиацию и другие виды транспорта как критически важные области".

"Мы в срочном порядке призываем государства-члены эффективным образом и быстро внедрить в свои законодательства эту директиву", - заключил представитель ЕК.

В минувшие выходные в работе систем крупных аэропортов Европы были сбои из-за хакерской атаки. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на рейс.

Директива NIS 2 - это обновленное общеевропейское законодательство о кибербезопасности, которое вступило в силу в январе 2023 года. Ее главная цель - значительно повысить уровень кибербезопасности и устойчивости к кибератакам во всем Евросоюзе.