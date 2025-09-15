ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала кандидатуру генпрокурора России Игоря Краснова на должность председателя ВС, передает корреспондент "Интерфакса".

"Высшая квалификационная коллегия судей решила: рекомендовать Краснова Игоря Викторовича в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда РФ", - огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин на заседании коллегии в понедельник.

Решение было принято единогласно.