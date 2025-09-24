Поиск

Игорь Краснов, назначенный главой ВС РФ, принес присягу судьи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Краснов, назначенный Советом Федерации на должность председателя Верховного суда, принес присягу.

"В торжественной обстановке, в присутствии судей и сотрудников аппарата Верховного суда Российской Федерации, в соответствии с Законом "О статусе судей в РФ" Игорь Викторович Краснов принёс присягу", - сообщили в Верховном суде РФ.

Краснов пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастным и справедливым, подчиняясь только закону и Конституции РФ.

Согласно закону, после принесения присяги судья считается вступившим в должность.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением на должность председателя Верховного суда. Генеральным прокурором РФ назначен Александр Гуцан.

