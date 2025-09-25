Поиск

Банк России решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк России решил отказаться от внедрения механизма цифровых свидетельств на цифровые финансовые активы (ЦФА), который позволил бы им торговаться на традиционных биржах, заявила на Международном банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что все крупнейшие банки, которые являются операторами платформы по выпуску ЦФА, выступили против внедрения цифровых свидетельств, и судьба законопроекта, который был внесен на рассмотрение в Госдуму, пока неизвестна.

"Мы в итоге решили отказаться от внедрения института цифровых свидетельств и поддержать допуск к цифровым активам брокеров и доверительных управляющих. Соответствующий законопроект внесен в Думу", - заявила Набиуллина.

"Кроме того, мы поддерживаем совершение сделок с цифровыми финансовыми активами по правилам организованных торгов. Это, видимо, потребует подготовки еще одного законопроекта", - добавила она.

По ее словам, цифровые свидетельства пока будут отложены. Если другие механизмы будут плохо работать, то регулятор вернется к этой теме.

"Нам критически важно, чтобы была интеграция традиционного рынка и рынка ЦФА, и внутри рынка ЦФА. Если не через цифровые свидетельства, должны быть другие инструменты", - сказала Набиуллина.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Реестр операторов ЦФА-платформ ЦБ на данный момент содержит 17 участников, среди них в том числе Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Альфа-банк, Т-Банк.

Сейчас ЦФА могут обращаться только внутри той платформы, на которой они были выпущены. Законопроект № 446411-8 о допуске ЦФА на традиционные биржи через механизм цифровых свидетельств был внесен в парламент группой депутатов в сентябре 2023 года, отправлен на доработку и в апреле 2025 года перевнесен в новой редакции. Предполагалось, что новый механизм обеспечит ликвидность рынка ЦФА, прозрачность ценообразования, возможность их приобретения и отчуждения без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями.

Решить проблему того, что ЦФА могут обращаться только внутри выпустившей их платформы, должны были помочь операторы обмена ЦФА (сейчас такой статус имеют "Мосбиржа" и "СПБ биржа"), однако этот механизм фактически так и не заработал.

