В Белгородской области в результате удара БПЛА погиб мужчина

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате удара беспилотника по жилому частному дому погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте", - написал он в Telegram.

После взрыва дом сгорел.