Поиск

Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве учитывают все сигналы из США по ситуации на Украине, которые передаются как по публичным, так и по закрытым каналам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью выложен в телеграм-канале журналиста.

"Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал Ушаков.

Так он прокомментировал слова журналиста о противоречивых заявлениях из Вашингтона о ситуации на Украине.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ИФ) беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - продолжил он.

Дональд Трамп США Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Военная операция на Украине

ВС РФ с 1 января взяли под контроль в зоне СВО 205 населенных пунктов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });