Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве учитывают все сигналы из США по ситуации на Украине, которые передаются как по публичным, так и по закрытым каналам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью выложен в телеграм-канале журналиста.

"Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал Ушаков.

Так он прокомментировал слова журналиста о противоречивых заявлениях из Вашингтона о ситуации на Украине.

"На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ИФ) беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - продолжил он.