Туск прокомментировал слова Трампа о о способности Украины вернуть утраченные земли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что за заявлением президента США Дональда Трампа о способности Украины вернуть утраченные территории стоит обещание сокращение американского вмешательства в ситуацию.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Евросоюза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения вмешательства США и передачи ответственности за прекращение войны Европе", - написал Туск в соцсетях.

"Правда лучше иллюзий", - считает польский политик.

Ранее Трамп предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию". Он также сообщил, что продолжит поставлять оружие партнерам по НАТО, а те могут им распоряжаться, как им угодно.