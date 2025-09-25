Поиск

Апелляционный суд утвердил заочный приговор иноагенту Леониду Волкову

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд признал законным приговор бывшему руководителю запрещенного и признанного в РФ экстремистским Фонда борьбы с коррупцией Леониду Волкову (признан в РФ иноагентом), осужденному за экстремизм.

"Судебный акт оставлен без изменения", - сообщили в суде.

В июне Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Волкова к 18 годам колонии строгого режима с проведением первых пяти лет в тюрьме. Также Волкову назначен штраф в размере 2 млн рублей.

В четверг приговор вступил в законную силу.

Волков был признан виновным в более 40 эпизодах преступлений по девяти уголовным статьям - организация и финансирование экстремистского сообщества, оправдание терроризма, вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма, распространение фейков об армии РФ, мошенничество, вандализм.

Волков, как практически и вся команда ФБК, в настоящее время находится за рубежом. Он объявлен в международный розыск.

Как ранее заявляли в Следственном комитете России, противоправная деятельность была направлена на дискредитацию органов госвласти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

В ведомстве уточняли, что в целях пропаганды преступной деятельности были созданы ряд сайтов, YouTube-каналов, а также использовались социальные сети.

