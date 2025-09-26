Поиск

Песков называл безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заявления представителей европейских стран о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство членов альянса безответственны, никаких доказательств подобных нарушений со стороны РФ не предоставлено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Об этом даже не хочется говорить, потому что это очень безответственное заявление", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

По словам представителя Кремля, "обвинения России в том, что ее самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, беспочвенны, сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было".

"Мы настаиваем, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами", - подчеркнул Песков.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею президента США Дональда Трампа о том, что российские военные самолеты в воздушном пространстве альянса можно сбивать, но уточнил, что подобные действия допустимы лишь в случаях, когда в них есть реальная необходимость.

Трамп 23 сентября высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали российские военные самолеты, если те будут залетать в воздушное пространство альянса. На вопрос журналиста, готовы ли США в таких ситуациях оказать помощь союзникам, президент ответил: "Это зависит от обстоятельств".


