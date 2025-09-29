Спикер Госдумы встретился с премьером Вьетнама

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем обсудил российско-вьетнамское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Володин находится во Вьетнаме с официальным визитом.

Ранее состоялась встреча Вячеслава Володина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, а накануне со спикером Национального собрания Республики Чан Тхань Маном. Также в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.