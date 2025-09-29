Масштабная проверка систем оповещения пройдет во всех российских регионах 1 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду, 1 октября, масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС", - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что на открытом пространстве будет воспроизведен сигнал "Внимание всем!", в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!"

Предыдущая проверка системы оповещения проходила в марте 2025 года.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.