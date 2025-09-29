Поиск

Масштабная проверка систем оповещения пройдет во всех российских регионах 1 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду, 1 октября, масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные ЧС", - пояснили в ведомстве.

Предполагается, что на открытом пространстве будет воспроизведен сигнал "Внимание всем!", в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!"

Предыдущая проверка системы оповещения проходила в марте 2025 года.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Жительницу Крыма арестовали за передачу Киеву сведений о военных объектах РФ

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

Ребенок и взрослый погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Адвокат бывшего вице-губернатора Чемезова сообщил о его вызове на допрос

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 78 беспилотников ВСУ

Перебои со светом и водой возникли в Белгороде после обстрелов

Что произошло за день: воскресенье, 28 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });