Защита совладельца "Корпорации СТС" Боброва обжаловала его арест

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва обжаловал меру пресечения своего подзащитного в виде заключения под стражу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

"В Верх-Исетский районный суд поступила жалоба адвоката Боброва", - сказал собеседник агентства.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на месяц и 25 дней Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных. По делу о хищении бюджетных средств также были задержаны исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Позже суд отпустил Носкова, а Боликова арестовал на месяц и 25 суток.

Ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский суд должен был 29 сентября начать рассматривать дело по существу.