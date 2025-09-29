Поиск

Защита совладельца "Корпорации СТС" Боброва обжаловала его арест

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат бенефициара "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва обжаловал меру пресечения своего подзащитного в виде заключения под стражу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

"В Верх-Исетский районный суд поступила жалоба адвоката Боброва", - сказал собеседник агентства.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на месяц и 25 дней Боброва и председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных. По делу о хищении бюджетных средств также были задержаны исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Позже суд отпустил Носкова, а Боликова арестовал на месяц и 25 суток.

Ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский суд должен был 29 сентября начать рассматривать дело по существу.

Генпрокуратура Екатеринбург Ленинский суд Алексей Бобров Артем Биков Корпорация СТС Объединенная теплоснабжающая компания
