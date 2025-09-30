Бобров и Чемезов проходят по одному уголовному делу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и совладелец "Корпорации СТС" Алексей Бобров фигурируют в одном и том же уголовном деле о мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" адвокат Чемезова Мария Кирилова.

"Это одно и то же дело. Ему (Чемезову - ИФ) вменяют ущерб свыше миллиона рублей, - сказала она. - Обвинение не конкретизировано, и держится оно на показаниях людей, которым это выгодно".

29 сентября бывший вице-губернатор был задержан по уголовному делу о мошенничестве, а во время допроса ему стало плохо и потребовалась госпитализация. Из больницы его доставили в изолятор временного содержания (ИВС).

Утром 30 ноября ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. До официального формирования нового правительства после выборов главы региона он оставался в должности вице-губернатора с приставкой "и. о.".

Чемезов является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие.

В общей сложности Генпрокуратура требует изъять в доход государства около 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 октября продолжит рассматривать дело по существу.