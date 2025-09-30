Поиск

Минтранс предложил ввести в устав ж/д транспорта опцию ship-or-pay

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Схема ship-or-pay ("вези или плати") может появиться в уставе железнодорожного транспорта. Минтранс подготовил законопроект с такими поправками к статье 10 федерального закона "Устав железнодорожного транспорта" и опубликовал его на портале проектов нормативных правовых актов.

Десятую статью устава ж/д транспорта предлагается дополнить четвертой и пятой частями следующего содержания:

- "По соглашению сторон в договоры об организации перевозок могут включаться обязанности грузоотправителей уплачивать провозные платежи за перевозку всего согласованного сторонами в таком договоре объема грузов вне зависимости от того, был ли согласованный объем грузов фактически предъявлен к перевозке.

- Президентом РФ, правительством РФ могут определяться виды грузов, направления перевозок и порядок доступа грузоотправителей к услуге по их перевозке на условиях договоров, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи".

Ship-or-pay - это схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно транспортировку оплатить.

Ранее ОАО "РЖД" сообщали, что хотят перейти на схему ship-or-pay с Кузбассом из-за непредъявления угля к отправке. По данным компании, убытки от перевозки угля за 4 месяца 2025 года составили 41 млрд рублей.

