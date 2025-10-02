Курское УФАС не выявило нарушений на топливном рынке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Курское управление Федеральной антимонопольной службы в ходе ежедневного мониторинга не выявило нарушений на топливном рынке в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Курское УФАС осуществляет ежедневный мониторинг розничных цен на бензины автомобильные (Аи-92, Аи-95) и дизельное топливо на территории Курской области. По состоянию на 02 октября 2025 на территории региона фактов, требующих реагирования антимонопольного органа, не выявлено", - говорится в сообщении.

В августе владельцы АЗС региона были предупреждены о недопустимости спекулятивных действий и необоснованного повышения цен на топливо.

По данным ФАС России и Росстата, цены на топливо в Курской области не превышают среднего уровня цен по Центральному федеральному округу.

Курский губернатор Александр Хинштейн 2 октября сообщил, что некоторые сети АЗС в регионе испытывают сложности с обеспечением топливом, на заправках растут очереди, а причиной дефицита он назвал искусственный ажиотаж. Также он отметил, что в ФАС было направлено срочное обращение для контроля цен.

По данным местных СМИ, в конце сентября жители региона стали жаловаться на дефицит топлива на АЗС и рост цен на него. Также отмечалось, что на некоторых заправках появились ограничения по отпуску топлива. Причиной этого представители АЗС называли повышенный спрос.