Что произошло за день: четверг, 2 октября

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай", обмен пленными между РФ и Украиной, арест зампредседателя партии "Яблоко", нападение у синагоги в Манчестере

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире и отметил, что Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет фактически со всем блоком НАТО. На заседании международного клуба "Валдай" президент РФ заявил, что потери ВСУ за минувший сентябрь составили 44700 человек, из них почти половина безвозвратные. Он отметил уверенное наступление российской армии по всей линии боевого соприкосновения.

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185, возвращены также двадцать гражданских лиц.

- "Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября. Потребителям 30 сентября поставлен 1 млрд куб. м газа.

- Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном вступил в силу.

- Суд в Москве арестовал бывшего депутата Мосгордумы, зампредседателя партии "Яблоко" Максима Круглова. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии.

- Два человека погибли в результате нападения на людей рядом с синагогой в Манчестере.

- Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора". Накануне министерство опубликовало список, в котором были модели брендов Lada, "УАЗ", Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич".

- Wildberries-Russ получил в залог 100% операционной компании "Рив Гош".

- Россияне до 14 лет с 20 января 2026 года смогут выезжать в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию только по загранпаспорту.

- OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам с оценкой ее стоимости в $500 млрд.