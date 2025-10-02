Система СПОТ второй год подряд включена в бюджет как источник роста доходов по НДС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с авансовой уплатой НДС импортерами при ввозе товаров из стран ЕАЭС, взамен существующей схемы уплаты налога по факту принятия товаров на учет, обеспечит госбюджету дополнительные поступления в объеме 300 млрд рублей в 2026-2028 годах, следует из расчетов Минфина.

Оценка дополнительных поступлений приведена в одном из приложений к проекту федерального бюджета на 2026-2028 гг., где отражаются источники дополнительных доходов от изменений законодательства. СПОТ выделен отдельной строкой: ожидаемые поступления составят 50 млрд рублей в 2026 году, 100 млрд рублей - в 2027 году и 150 млрд рублей - в 2028 году. Всего 300 млрд рублей.

СПОТ второй год подряд закладывается в бюджет как источник роста доходов по НДС. В прошлом году Минфин закладывал более высокие ожидания от запуска - 150 млрд рублей в 2025 году, 162,3 млрд рублей в 2026 году, 174,7 млрд рублей в 2027 году, всего - 487 млрд рублей.

ФТС анонсировала разработку системы еще в 2023 году. Согласно плану деятельности службы, до 21 мая 2024 года планировалось направить в Минфин предложения в проект "дорожной карты" по запуску данной системы, однако соответствующие законопроекты в Госдуму пока не внесены.

В "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026-2028 годов" поясняется, что введение системы подтверждения ожидания товаров при поставке товаров из ЕАЭС, в том числе с авансовой уплатой косвенных налогов, позволит пресечь уклонение от налогообложения и применение незаконных схем импорта.

Сейчас при импорте из ЕАЭС НДС уплачивается налогоплательщиком самостоятельно - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету, вместе с подачей декларации и заявления о ввозе.

"Проектируемое внедрение системы подтверждения статуса товаров, заявленных как транзит через территорию России, позволит обеспечить уплату НДС с товаров, которые используются для внутреннего потребления", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку.