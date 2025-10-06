Поиск

Польша не ответила на предложение РФ о консультациях по поводу инцидента с дронами

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Польша не ответила РФ на предложение о консультациях по поводу инцидента с дронами, в том числе по линии МИД, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Польше мы прямо предложили консультации и по линии военных, и по линии МИД, если бы в этом были заинтересованы сами польские власти. (...) Они проигнорировали", - сказал Грушко журналистам в понедельник.

Вместо ответа, указал Грушко, польские власти обратились в НАТО с запросом на активацию 4 статьи устава альянса (о консультациях между странами в связи с возможной угрозой - ИФ).

"Если у них есть вопросы в отношении происхождения этих дронов, откуда летели - конечно, они должны были обратиться к нам. Но, поскольку они к нам не обратились, значит, у них нет никакого интереса в том, чтобы разобраться действительно", - заключил замминистра.

Александр Грушко Польша НАТО МИД РФ
