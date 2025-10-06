Дума ждет от правительства поправок о расширении эксперимента с ОГЭ по двум предметам

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме ожидают от правительства законодательных инициатив по расширению числа регионов-участников эксперимента, упрощающего сдачу экзаменов для желающих после 9-го класса учиться в рамках среднего профессионального образования (СПО), заявил на Совете Думы спикер палаты Вячеслав Володин.

"Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что правительство, - так, как до этого депутаты инициировали изменения, - внесет нам законодательные инициативы", - сказал он.

Он отметил огромный запрос регионов на расширение перечня участников проекта: Тюменская область, Татарстан, Ростовская область.

"У нас есть сейчас стандарты обучения, которые демонстрирует Москва. Надо, чтобы каждый регион с учетом своей специфики предлагал свои подходы и руководствовался теми стандартами, которые сейчас наработаны. А затем уже будем принимать решение, но обязательно посмотрим, как в рамках пилота реализуют нормы закона и Санкт-Петербург, и Липецк", - добавил Володин.

Он отреагировал на реплику вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, которая отметила на заседании, что "Москва - это город, где много денег".

"Не соглашусь. У нас есть регионы, у кого бюджетная беспечность выше, значительно выше, - сказал Володин. - Не все в деньгах. И главное - не деньги. Вот сегодня здесь мы что обсуждаем? Мы не деньги обсуждаем, мы подходы обсуждаем. Кто мешает эти подходы реализовывать в тех регионах, у кого денег на душу населения больше, бюджетное обеспечение больше? Там ресурсы в свое время вкладывали просто в этих регионах бездумно и, самое главное, потеряли время. Никто не мешал это делать".

Он оценил подходы, которые реализуются в Центре практического обучения "Профессии будущего". "И то, что Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы - ИФ) рассказывает, это, в принципе, является основой для развития и формирования практически уже новых подходов к системе подготовки профессиональных кадров, среднего профессионального образования", - сказал председатель Госдумы.

По его мнению, "лучше, когда у человека есть качественная подготовка в своей профессии, чем плохая подготовка и купленный диплом о высшем образовании, потому что ценится профессионализм, а профессионализм - это сочетание навыков, работа на современной технике и практика".

Заседание Совета Думы прошло 6 октября в Центре практического обучения "Профессии будущего" Москвы. Там обсуждались вопросы, связанные с развитием системы среднего профессионального образования, а также результаты пилотного проекта по поступлению в учреждения СПО по двум экзаменам, который был реализован в Москве, Петербурге и Липецкой области.

Эксперимент предусматривает, что продолжающие обучение после 9-го класса в учреждениях СПО, сдают только два экзамена - по русскому языку и математике, вместо четырех дисциплин.