На ЗАЭС заявили, что ВСУ обстреляли территорию рядом с ней

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, обошлось без пострадавших, сообщили представители станции в понедельник.

"На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС", - говорится в сообщении в телеграм-канале станции.

В нем уточняется, что персонал станции не пострадал, разрушения носят "незначительный характер". Специалисты станции прикладывают усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в экстремальных условиях, отмечается в заявлении.

"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики", - добавили представители ЗАЭС.

Кроме того, отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на станции, уведомлены о случившемся.

Ранее в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х говорилось, что команда агентства на ЗАЭС "слышала обмен артиллерийскими ударами неподалеку от станции". "На ЗАЭС сообщили, что два снаряда разорвались на расстоянии 1,25 км от территории этого объекта", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что с точки зрения МАГАТЭ, такие обстрелы повышают угрозу безопасности станции.

С 23 сентября на ЗАЭС отсутствует внешнее электропитание - из-за огневого воздействия со стороны ВСУ отключена линия 750 кВ "Днепровская". Станция с тех пор запитана от дизельных генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача по резервной линии была прекращена еще 7 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").