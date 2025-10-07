Ушаков не исключил возможность встречи Путина и Алиева в Таджикистане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможности двусторонней встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева "на полях" мероприятий в Таджикистане.

На брифинге перед визитом Путина в Таджикистан 8-10 октября Ушаков рассказал, что 10 октября президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

"Обычно в ходе такого рода мероприятий двусторонние встречи, естественно, будут. И будут как заранее согласованные, так и встречи на ногах или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу. Это часть, собственно, работы всех саммитов", - сказал Ушаков.

У него спросили, возможна ли встреча российского президента, например, с Алиевым в рамках одного из таких форматов.

"С Алиевым, например. Почему нет", - сказал Ушаков.

7 октября Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения. Президенты также обсудили перспективу двустороних отношений России и Азербайджана.