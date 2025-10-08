Поиск

В МИД предупредили о зеркальном ответе на запрет передвижения дипломатов РФ в ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит, если ЕС введет запрет на передвижение российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы проживем без каких-то их разрешений или запретов. По большому счету, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь", - сказал Рябков в среду журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Financial Times сообщила, что правительства стран ЕС согласовали вопрос об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока.

В частности, предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

Инициатива об ограничении поездок была выдвинута Чехией. Это "является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем", говорилось в материале издания.

МИД РФ ЕС Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокурор заявил, что ущерб от действий экс-судьи ВС Момотова составил 500 млн руб.

Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили группировку ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями

Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями
Встреча Путина и Трампа на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске

МИД заявил о значительном исчерпании импульса, заданного на саммите РФ-США на Аляске
Военная операция на Украине

Девять женщин пострадали в Белгородской области из-за ракетного обстрела

Военная операция на Украине

Три человека погибли в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Ряд свердловских предприятий ввел режим реагирования на угрозу атаки БПЛА

ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в подрыве машины военного в Подмосковье

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления

Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления
Военная операция на Украине

Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7319 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });