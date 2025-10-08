В МИД предупредили о зеркальном ответе на запрет передвижения дипломатов РФ в ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит, если ЕС введет запрет на передвижение российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы проживем без каких-то их разрешений или запретов. По большому счету, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь", - сказал Рябков в среду журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Financial Times сообщила, что правительства стран ЕС согласовали вопрос об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока.

В частности, предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

Инициатива об ограничении поездок была выдвинута Чехией. Это "является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем", говорилось в материале издания.