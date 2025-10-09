В МИД РФ надеются на устойчивый характер перемирия между Израилем и ХАМАС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия приветствует договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, надеется на устойчивый характер перемирия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона приветствует эти договоренности, достижение которых во многом стало возможным благодаря настойчивой работе египетских, катарских, турецких и американских посредников. Эти дипломатические усилия, безусловно, заслуживают высокой оценки", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте дипведомства.

Как отметила дипломат, Москва "надеется, что на этот раз перемирие примет устойчивый характер". "Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры", - заявила она.

По ее словам, российская сторона "исходит из того, что успешное выполнение соглашения призвано открыть путь к возобновлению политического процесса ближневосточного урегулирования на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в согласии и безопасности с Израилем".

"Убеждены в том, что реализация "двугосударственной" формулы, одобренной резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, поможет установить прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке", - заключила она.