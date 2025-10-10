Поиск

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" идут со значительным превышением контрактных обязательств, газопровод работает на полную мощность, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на заседании энергетической инициативы "Международный деловой конгресс" в ходе Петербургского международного газового форума - 2025.

"Сегодня "Сила Сибири" работает на полную мощность, даже хочу сказать, как мы оцениваем, объемы поставок газа значительно больше, чем по контракту. По этому году с нашими китайскими партнерами постоянно говорим, что свою планку в поставках газа поднимаем. Поэтому "Сила Сибири" на сегодняшний день работает на полную мощность", - сказал он.

Маркелов добавил, что "Газпром" ведет работу по расширению добычных возможностей в Восточной Сибири. В активной стадии разработки находится якутский кластер месторождений, чтобы обеспечить растущие потребности Китая.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).

Виталий Маркелов Газпром Китай Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Что произошло за день: четверг, 9 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7332 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });