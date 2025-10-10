Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" идут со значительным превышением контрактных обязательств, газопровод работает на полную мощность, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на заседании энергетической инициативы "Международный деловой конгресс" в ходе Петербургского международного газового форума - 2025.

"Сегодня "Сила Сибири" работает на полную мощность, даже хочу сказать, как мы оцениваем, объемы поставок газа значительно больше, чем по контракту. По этому году с нашими китайскими партнерами постоянно говорим, что свою планку в поставках газа поднимаем. Поэтому "Сила Сибири" на сегодняшний день работает на полную мощность", - сказал он.

Маркелов добавил, что "Газпром" ведет работу по расширению добычных возможностей в Восточной Сибири. В активной стадии разработки находится якутский кластер месторождений, чтобы обеспечить растущие потребности Китая.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств.

В 2024 году по магистрали экспортировано 31,12 млрд куб. м газа.

1 декабря 2024 года - на месяц раньше изначального срока - суточные поставки по "Силе Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении).