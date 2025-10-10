Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы с 15 октября снизится на 35% до 318,6 рубля за тонну

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 октября составит 318,6 рубля за тонну против 493,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, снижение составит 35%.

Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 рубля за тонну неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,4 за тонну на пшеницу ($225,8 за предыдущий период), $196,5 - на ячмень ($198,4), $216,4 - на кукурузу ($221,8).

Новые ставки будут действовать по 21 октября включительно.

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

