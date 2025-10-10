Российские космонавты проведут работы в открытом космосе 16 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков 16 октября выйдут в открытый космос для установки научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), сообщили в госкорпорации в пятницу.

"Экипаж российского сегмента МКС готовится к выходу в открытый космос, запланированному на 16 октября. Космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков выполнят работы по установке на внешней поверхности станции уникальной научной аппаратуры для эксперимента "Экран-М"", - говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

"Эта установка предназначена для выращивания в условиях невесомости сверхточных полупроводниковых материалов по методу молекулярно-лучевой эпитаксии, что является единственной в мире исследовательской программой такого рода", - заявили в "Роскосмосе".

7 апреля Рыжиков сообщал, что у экспедиции запланировано два выхода в открытый космос.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 20 декабря 2024 года. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выполнили работы по установке и демонтажу научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Рыжиков, Зубрицкий и Олег Платонов; астронавты NASA - Зена Кардман, Джонатан Ким и Майкл Финк, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.