Пожар в жилом доме в красноярском Сосновоборске ликвидирован

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Масштабный пожар в пятиэтажном доме в Сосновоборске (Красноярский край) ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по региону в субботу.

"В 07:04 (по местному времени; в 03:04 мск - ИФ) 11.10.2025 ликвидация пожара на площади 2000 м. кв.", - говорится в сообщении.

К тушению огня привлечены 61 человек, 20 единиц техники, в том числе 44 человека и 13 единиц техники от подразделений МЧС РФ по Красноярскому краю, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек и двое пострадали.

Красноярский край МЧС РФ
