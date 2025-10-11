Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в жилом доме в Сосновоборске

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в Сосновоборске (Красноярский край) мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает главное следственное управление СКР по региону и Хакасии в субботу.

"Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшей женщине было 48 лет. По данным следствия, она проживала в доме со свекровью и свекром.

В следственном управлении "Интерфаксу" уточнили, что двое пострадавших при пожаре - родственники погибшей.

"Доставили в больницу двух (пострадавших - ИФ), которые были с ней (погибшей - ИФ) в квартире, - свекор и свекровь, дымом надышались. Никого с ожогами рук, ног нет", - сказал собеседник агентства.

По факту гибели женщины в результате пожара проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины возгорания и смерти погибшей.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в доме на площади 2 тыс. кв. м.