По факту взрыва в многоэтажке в ЛНР возбудили уголовное дело

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление Следственного комитета РФ по Луганской Народной Республике возбудило уголовное дело по факту взрыва, предположительно, бытового газа в многоэтажном доме в Алчевске, где погибли два человека, сообщили журналистам в ведомстве.

Дело заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления СКР по ЛНР.

Ранее старший помощник прокурора ЛНР по связям со СМИ Елена Усачева сообщила о взрыве, предположительно, природного газа в многоэтажном доме в Алчевске. В результате инцидента погибли два человека, а также частично обрушились квартиры на двух этажах. В городе введен режим ЧС.