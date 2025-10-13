Поиск

Пока договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа нет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пока договоренностей о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова Трампа, который заявил о намерении обсудить с Путиным вопрос возможной передачи Украине ракет Tomahawk.

"Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности. Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого телефонного разговора", - сказал Песков.

