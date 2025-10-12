Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 12 октября

Мораторий на обнуление топливного демпфера, отмена голосования по выбору дизайна купюры в 500 рублей, ожидаемый ночной дождь в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин своим указом ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май и вывел из-под акциза производство зимнего дизельного топлива путем смешения его других сортов с авиакеросином вне НПЗ.

- ЦБ РФ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом в 500 рублей, сославшись на попытки накрутки. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно, условия проведения будут изменены, а перечень символов для выбора сохранится.

- В Кремле выразили обеспокоенность возможными поставками Украине ракет Tomahawk, но отметили, что это оружие "не может изменить положения дел на фронтах".

- В Курской области перекрыли движение на участке трассы Рыльск-Льгов из-за атак дронов.

- Израиль ожидает, что ХАМАС начнет освобождать заложников утром в понедельник.

- Суд арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Александра Исурина по делу об особо крупном мошенничестве.

- Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

- МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября и о дожде с мокрым снегом в Троицком и Новомосковском округах.

