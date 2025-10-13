Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на полгода смягчил приговор блогеру и создателю проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов.

"Назначить Блиновской окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в апелляционном постановлении.

Также суд не нашел оснований для предоставления осужденной отсрочки в исполнении приговора до 14-летия ее младшей дочери. Как отметила в ходе заседания прокурор, дети Блиновской в настоящее время проживают с бабушкой и дедушкой.

Приговор суда вступил в законную силу.

Весной Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Также после отбытия наказания ей почти на четыре года запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях.

По иску прокуратуры суд взыскал с блогера порядка 587 млн руб. в пользу РФ.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в Московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198), легализации преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1), а также неправомерном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму в 906 млн руб., из которых затем они легализовали 706 млн руб.

Кроме того, для легализации денежных средств, как установило следствие, Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи подконтрольных ей юридических лиц.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу.

Изначально блогер была помещена под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству следствия суд перевел ее в СИЗО в связи с нарушениями более мягкой меры пресечения.