Суд вынес приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Самарской области вынес приговор шестерым обвиняемым по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщается на сайте суда во вторник.

"В зависимости от роли и степени участия каждого в преступлениях, суд назначил наказания в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 16 лет, а также частично удовлетворил гражданский иск АО "Транснефть-Дружба", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на материалы дела отмечается, что участники преступного сообщества, созданного с целью хищения нефти, получили доступ к сырью, принадлежащему дочернему обществу ПАО "Транснефть" – АО "Транснефть-Дружба".

"Также был поврежден магистральный нефтепровод АО "Транснефть-Дружба", - уточняется в сообщении.

Виновными признаны Светлана Балабай, занимавшая тогда должность гендиректора ООО "Нефтеперевалка", бывший гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, а также Роман Гладков, Евгений Елисеев, Сергей Баландин и бывший замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Хуснутдинов приговорен к принудительным работам с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что фигурантами дела также являлись бывший сотрудник компании "Транснефть-Дружба" Роман Якушев, а также бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в ГК "Петронефть") Роман Ружечко и экс-владелец этой группы Роман Трушев.

Уголовные дела в отношении еще нескольких фигурантов были выделены в отдельное производство, в 2022 году суды вынесли по ним приговоры.

Грязная нефть из РФ

Во второй половине апреля 2019 года из-за превышения уровня содержания хлорорганических соединений в нефти транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора на три недели нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии.

По итогам проверки был найден источник загрязнения – узел учета "Лопатино" в Самарской области, откуда нефть попала в систему магистрального трубопровода. Слив нефти с добавлением в ее состав хлорорганических соединений, по версии следствия, был произведен с целью скрыть хищения.

Компенсацию убытков из-за данной ситуации должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд рублей.

АО "Транснефть-Дружба Транснефть
Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ
