Что произошло за день: среда, 15 октября

Санкции Великобритании, обнуление в РФ пошлин на импорт нефтепродуктов из третьих стран, предложение Вучича по NIS, переговоры Путина с президентом Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из российской нефти.

- Правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран, но возможности для импорта ограничены инфраструктурой, сообщил вице-премьер Александр Новак. Импортеры топлива тоже получат демпферные выплаты, при этом из-за снижения переработки общая сумма для бюджета не изменится.

- Великобритания ввела санкции против "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", а также АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир") и кредитных организаций ББР банк, Солид банк, Трансстройбанк и Примсоцбанк.

- Программа стратегического партнерства России и Белоруссии в военной сфере сроком на пять лет подписана в среду. Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил, что в РФ в этом году подготовлено два усиленных танковых батальона и 49 инструкторов белорусских вооруженных сил. Министр сообщил, что две страны работают над укреплением единого оборонного пространства.

- Александр Вучич предложил, чтобы Сербия выкупила российскую долю в энергокомпании NIS, в отношении которой вступили в силу санкции США. Российская сторона не поддержала такое предложение и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, возможно, американцам, сообщают сербские СМИ. Венгерская MOL уже увеличила поставки нефти Сербии в интересах NIS.

- Новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс российско-сирийских отношений, заявил президент переходного периода этой страны Ахмед аш-Шараа на переговорах с Владимиром Путиным. Россия готова участвовать в восстановлении Сирии, вскоре состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

