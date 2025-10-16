Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Особый акцент в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были сделаны на вопросах, касающихся украинского кризиса, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сказал он журналистам.

"Я могу сказать, что разговор состоялся по нашей инициативе, - сказал также Ушаков. - Телефонный разговор был продолжительным и продлился практически два с половиной часа".

По его словам, беседа носила "весьма содержательный характер, и при этом была предельно откровенной и доверительной".

По его словам, "было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", тогда как Киев прибегает "к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры", на которые Россия вынуждена соответствующим образом отвечать.

Ушаков добавил, что Трамп "многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине". "Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в этой связи Трамп упоминал "о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов".

"Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесёт существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", - добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков сказал, что Трамп не поздравил Путина с недавним днем рождения.

"До этого, честно говоря, не дошло, - сказал он. - Вопрос о дне рождения никто не поднимал, он не затрагивался".

"День рождения-то 7 октября, это уже давно прошло, или это все волнует кого-то?" - спросил Ушаков в ответ.

Трамп после этой беседы сообщил в соцсети, что, по его оценке, он добился большого прогресса в украинском вопросе. По его словам, достигнута договоренность, что Россия и США проведут на следующей неделе контакты на уровне советников высокого уровня, место встреч еще не согласовано, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. После этого Трамп допустил встречу с Путиным в Будапеште. Он также высказал мнение, что урегулирование ближневосточного конфликта может помочь прекращению и конфликта на Украине.