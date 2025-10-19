Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Ограбление Лувра, последствия атаки БПЛА в Оренбургской области и удар Израиля по Газе

Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лувр был ограблен, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Злоумышленники проникли в здание со стороны, где идут ремонтные работы. Преступники, по данным СМИ, похитили "девять экспонатов из ювелирной коллекции Наполеона и императрицы". Одну из драгоценностей нашли позднее близ музея.

- Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Казахстане, сообщило Минэнерго республики.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по населенному пункту Рафах в Газе, который граничит с Египтом. Там заявили, что это было сделано в ответ на открытый по израильским военнослужащим огонь. В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе.

- Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден. Он уже вылетел в Россию.

- Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max. В воскресенье появились якобы похищенные из мессенджера ID пользователей Госуслуг.

- Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Казахстане. Для 29-летнего россиянина это первый титул в сезоне.