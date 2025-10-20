ИП подала в суд на Штенгеловых и Генпрокуратуру России

Предпринимательница добивается снятия ареста с торгового центра в Новосибирске

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Индивидуальный предприниматель Александра Дмитриевна Терешкова обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Генпрокуратуре России, Штенгелову Д.Н. и Штенгелову Н.В., говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 9 октября, предварительное заседание суда запланировано на 5 ноября.

Как сказано в определении суда, предпринимательница просит суд освободить имущество от ареста. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Управление по исполнению особых исполнительных производств ФССП, а также управление Росреестра по Новосибирской области.

По информации из ЕГРЮЛ, в России зарегистрирована лишь одна предпринимательница с таким ФИО. ИП было зарегистрировано в Новосибирске. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также по информации ЕГРЮЛ Терешкова является гендиректором АО "Уфимское хлебообъединение "Восход" (Уфа, входит в ГК "Сибирская хлебная корпорация", производитель и поставщик хлебной продукции, активы в Новосибирской области, Башкирии и Подмосковье).

Как пояснил "Интерфаксу" основной владелец ГК "Сибирская хлебная корпорация" Дмитрий Терешков исковое заявление подала его дочь Александра.

"Иск связан с ошибочным арестом здания ТЦ "Окружной" на улице Гоголя в Новосибирске, так как "Ярче" (бренд супермаркетов КДВ) арендует всего 5% помещения, а не владеет частью здания. Александра, в свою очередь, хочет снять арест с ТЦ "Окружной" из-за этой ошибки", - сказал Терешков.

Он уточнил, что арест помещений может быть связан со стремлением прокуратуры не допустить переоформления со стороны "Ярче" договора аренды на другое лицо.

"Насколько я знаю, "Ярче" будет продолжать работать в штатном режиме в ТЦ. Изменений не планируется", - добавил он.

1 октября Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход государства принадлежащий Денису холдинг "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Генпрокуратура оценивала капитализацию "КДВ" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль - в 139 млрд рублей.

7 октября адвокаты Штенгеловых обжаловали решение суда.