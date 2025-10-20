Кремль не увидел оснований для чрезмерного давления на Иран со стороны Европы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе очень сложная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с всеобъемлющим документом очень сложная. Неконструктивная позиция европейцев, конечно, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня", - сказал Песков журналистам.

"Мы считаем, что нужно вести переговоры. Нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран", - подчеркнул он.

Так Песков прокомментировал заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который уведомил в субботу ООН, что срок действия резолюции СБ ООН 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе, подошел к концу.

Агентство Tasnim со ссылкой на иранский МИД уточняет, что тем самым все ограничения на иранскую ядерную программу, предусмотренные резолюцией, более признаваться не будут.

В ведомстве напомнили, что "евротройка" в составе Германии, Франции и Великобритании ранее начала "кампанию политических манипуляций и искажения юридических норм" против Тегерана. В МИД отметили, что не имея на то политических и юридических оснований, 28 августа "евротройка" в нарушении процедур, предусмотренных СВПД, инициировала процесс возобновления антиииранских санкций. Согласно позиции Тегерана, речь идет о нарушении буквы и духа СВПД и резолюции 2231.

В МИД Ирана подчеркнули, что теперь, с 18 октября, все положения резолюции 2231 признаны недействительными, восстановить их нельзя, а такие попытки будут признаны незаконными.

У Пескова журналисты также спросили, готова ли Россия расширять сотрудничество с Ираном по ядерной теме.

"Россия, безусловно, готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях. Иран – наш партнер, наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь", - сказал он.

Санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках СВПД, вновь вступили в силу 29 сентября по истечении 30 дней с момента запуска так называемого "механизма быстрого реагирования" в рамках резолюции 2231 СБ ООН, инициированного европейскими странами.